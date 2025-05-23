Avrupa borsaları pozitif seyrediyor (23 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 551,92 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.085,27 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.774,95 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 40.345 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 14.298,62 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.881,75 puanda işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi planı ve ticaret politikaları, ülke ekonomisinde belirsizlik yaratırken, bu durum hisse piyasalarını baskılıyor. Küresel piyasalardaki karışıklığa rağmen Avrupa borsaları haftanın son gününde pozitif seyrediyor.

Bugün açıklanan veriler, Alman ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüyerek beklentileri aştığını gösterdi. Analistler, bu verilerin ülkenin teknik resesyondan kurtulduğunu belirttiğini, ancak Avrupa’da imalat aktivitesi ve büyüme risklerinin temel ekonomik tehditler olmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası, ekonominin ABD gümrük tarifesi politikalarının etkisiyle ikinci çeyrekte durgunlaşabileceğini öngördü.

Dün, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Nisan 2025 toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaştığını düşündüğünü gösterdi.

Tutanaklarda, üyelerin Avro Bölgesi’nde enflasyonun neredeyse kontrol altına alındığını belirttiği görüldü. Enflasyonun düşüşünde kısa vadeli etkenlerin baskın olduğu belirtilen tutanaklarda, “Üyeler, enflasyonun orta vadede hedefe ulaşacağına ve enflasyon şokuyla mücadelenin neredeyse bittiğine dair güvenlerinin arttığını ifade etmiştir.” denildi.

Bununla birlikte, bazı konsey üyeleri, küresel ticaret savaşının uzun vadede enflasyonu artırabileceğini savundu. Analistler, bugün ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satış verilerinin izleneceğini belirtti.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (23 Mayıs 2025)