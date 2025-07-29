Avrupa borsaları pozitif seyrediyor (29 Temmuz 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 550,30 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 24.123 puandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,1 artışla 9.088 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 40.914 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 14.275 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.841 puanda seyrediyor.

ABD ile yapılan ticaret anlaşması, AB'nin dünyanın en büyük ekonomisiyle ticaret savaşının en kötüsünden kaçınmasına yardımcı olsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın fikrinin değişme ihtimali belirsizliklerin tam olarak ortadan kalkmamasına neden oluyor.

Anlaşmanın Avrupa'da otomotiv endüstrisini savunmasız bırakabileceği ve Avrupa'daki şirketlerin rekabet gücünü azaltabileceğine dair endişeler yer alıyor. Trump döneminden önce ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri daha düşük seviyelerdeyken mevcut yüzde 15'lik tarifenin Avrupa'daki otomobil ve makine gibi sektörler için büyük riskler içerebileceğine yönelik öngörüler öne çıkıyor.

Analistler, ABD'nin AB'ye uygulayacağı tarifelerin korkulan düzeyde olmamasına karşın yüzde 15'lik tarifenin de bölgedeki ekonomik büyümeye olumsuz etki edebileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Analistler bugün ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.

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