Avrupa borsaları tarife belirsizliğiyle sallanıyor! (30 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artışla 548,96 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 24.021,96 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 kazançla 8.754,06 puandan ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 40.122,00 puandan işlem görüyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 7.774,00 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yatay seyirle 14.141,38 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle yön arayışı sürüyor.

ABD yönetiminin tarifelerle ilgili yasal süreçleri ve küresel belirsizliklerin etkileri Avrupa borsalarında hissedilirken, dikkatler bugün Almanya’da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Asya borsaları çakıldı: ABD tarifeleri piyasaları vurdu! (30 Mayıs 2025)

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimlerinde kademeli ve temkinli bir yaklaşımın, küresel ticaret belirsizlikleri ve bunun yurt içi enflasyona etkileri nedeniyle gerekli olduğunu belirtti. Bailey, “Verileri okumak şu anda çok zor. Bu yüzden kademeli ve temkinli yaklaşımı sürdürüyoruz” dedi.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de izleniyor. ABD’nin BM Daimi Temsilci Vekili John Kelley, Rusya-Ukrayna savaşının “askeri çözüm” getirmediğini ifade ederek, Rusya’nın savaşı sürdürmesi halinde ek yaptırımların gündemde olduğunu vurguladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya’da perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti.

Analistler, bugün ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya’da enflasyon verileri gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı (30 Mayıs 2025)