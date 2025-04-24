Avrupa borsaları Trump’ın söylemleriyle çalkalanıyor! (24 Nisan 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 515,18 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 21.878 puandan ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.404,5 puandan işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 36.630 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 13.228 puanda ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 7.439,86 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, tarifelere ilişkin belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sık değişen söylemlerinin yol açtığı karışık seyir, Avrupa borsalarına da yansıyor.

Ekonomik verilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair haber akışı da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Londra’da dün gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna’yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un katıldığını bildirdi.

Toplantının İngiltere, Fransa, Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştiğini belirten sözcü, “Tüm taraflar, Başkan Trump’ın ölümleri durdurma ve adil, kalıcı bir barış sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi.” dedi.

Makroekonomik verilere bakıldığında, Avrupa Birliği’nin (AB) ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 225,4 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 7,2 yükselerek 202,4 milyar avroya ulaştı. AB, bu ayda 23 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, bölge genelinde imalat sanayi aktivitesi zayıf kalmaya devam etti. Almanya’da nisan ayı imalat sanayi PMI 48’e gerilerken, Avro Bölgesi’nde aynı döneme ait imalat sanayi PMI 48,7 ile düşük seyrini sürdürdü.

Analistler, imalat sanayi aktivitesindeki devam eden zayıflığın resesyon endişelerini körüklediğini, ABD’nin tarife adımlarıyla oluşan belirsizlik ortamının Avrupa’nın büyümesine yönelik riskleri artırdığını ifade etti.

Analistler, bugün Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Asya borsaları ABD tarifeleri gölgesinde karışık seyirde! (24 Nisan 2025)