Avrupa borsaları Trump’ın ticaret politikalarıyla düşüşte (22 Nisan 2025)

Avrupa borsaları, ABD’nin korumacı ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliklerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 502,1 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 21.096,5 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1 kayıpla 8.226,6 puana geriledi.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 düşüşle 35.606 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 12.853 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.258,1 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler karışık bir seyre neden oluyor.

Avrupa borsaları karışık: ABD-Çin ticaret savaşı endişesi sürüyor

Avrupa borsaları, iki gün süren tatilin ardından haftaya negatif başladı. ABD ile AB arasındaki tarife müzakereleri yatırımcıların odağında kalırken, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Analistler, Avro Bölgesi’nin en büyük ihracat pazarı olan ABD ile bir ticaret anlaşmasına varılacağına dair iyimserliğin arttığını belirtti.

Ayrıca, Trump’ın Ukrayna savaşına ilişkin yakın zamanda bir anlaşma olabileceğine dair açıklamaları da dikkatle izleniyor.

Analistler, bugün ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi, Avro Bölgesi’nde ise ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve nisan ayı tüketici güven endeksinin piyasalar için önemli olacağını ifade etti.