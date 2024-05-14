Avrupa Borsaları, yatırımcıların ABD enflasyon verilerine tepkisiyle yükseldi

Kaynak: AA
Avrupa Borsaları, yatırımcıların ABD enflasyon verilerine tepkisiyle yükseldi
Haftanın ikinci işlem gününde, Avrupa borsaları genel olarak yükselirken, küresel yatırımcılar özellikle son ABD enflasyon verilerine odaklandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 artarak 521,65 puana yükseldi. Otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,31 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 8.428,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükselerek 8.225,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 35.151,42 puana ulaştı.

Ancak, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 azalarak 18.716,42 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,25 artarak 1,092 seviyelerinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bugün açıklanan ABD'deki üretici enflasyonu ve yarın gelecek tüketici enflasyonu verilerine odaklandı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi ve yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu verilerin "karışık" olduğunu belirtti ve gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

Analistler, yarın açıklanacak olan ABD'deki tüketici enflasyonuna odaklanırken, bu verinin Fed'in politikalarına etkisi üzerinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Şirket hisseleri arasında, Almanya merkezli Delivery Hero'nun hisseleri, Uber'in Tayvan'daki Foodpanda faaliyetlerini satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 26,3 arttı. Ancak, Alman silah üreticisi Rheinmetall’in hisseleri, şirketin piyasanın beklentilerini karşılayamamasının ardından yüzde 3,3 değer kaybetti.

Son Haberler
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü! Video
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü!
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı Yerel Haberler
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş" Video
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş"
Düğün salonunun yanında çalışan inşaat işçileri kendilerini müziğin ritmine bıraktı Video
Düğün salonunun yanında çalışan inşaat işçileri kendilerini müziğin ritmine bıraktı
Yolu meşalelerle kapatıp asker eğlencesi yapmak pahalıya patladı Video
Yolu meşalelerle kapatıp asker eğlencesi yapmak pahalıya patladı
2 milyar dolar değerindeki 26 ton altını kaçırırken yakalandılar Dünya
2 milyar dolar değerindeki 26 ton altını kaçırırken yakalandılar