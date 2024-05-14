Avrupa Borsaları, yatırımcıların ABD enflasyon verilerine tepkisiyle yükseldi

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 artarak 521,65 puana yükseldi. Otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,31 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 8.428,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükselerek 8.225,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 35.151,42 puana ulaştı.

Ancak, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 azalarak 18.716,42 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,25 artarak 1,092 seviyelerinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bugün açıklanan ABD'deki üretici enflasyonu ve yarın gelecek tüketici enflasyonu verilerine odaklandı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi ve yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu verilerin "karışık" olduğunu belirtti ve gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

Analistler, yarın açıklanacak olan ABD'deki tüketici enflasyonuna odaklanırken, bu verinin Fed'in politikalarına etkisi üzerinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Şirket hisseleri arasında, Almanya merkezli Delivery Hero'nun hisseleri, Uber'in Tayvan'daki Foodpanda faaliyetlerini satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 26,3 arttı. Ancak, Alman silah üreticisi Rheinmetall’in hisseleri, şirketin piyasanın beklentilerini karşılayamamasının ardından yüzde 3,3 değer kaybetti.