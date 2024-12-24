Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsaları, 24 Aralık Noel Arifesi öncesinde gerçekleşen kısa işlem gününde pozitif bir seyir izledi. Stoxx 600 endeksi %0.2 artışla kapanırken, teknoloji hisseleri ABD’li emsallerinin Pazartesi günü gösterdiği güçlü performansın ardından kazanç sağladı. Londra’daki FTSE 100 ve Fransa’nın CAC 40 endeksleri de yükseldi.

NOVO NORDİSK VE ASTRAZENECA'NIN HİSSELERİ HAREKETLENDİ

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, CagriSema kilo kaybı ilacının hayal kırıklığı yaratan deneme sonuçlarının ardından yaşadığı düşüşü %5.7 oranında bir artışla telafi etti. Şirket, geçen hafta yaşadığı değer kaybının ardından güçlü bir geri dönüş yaptı. Öte yandan, İngiliz ilaç devi AstraZeneca, Avrupa Birliği'ne başvurusu olan akciğer kanseri tedavisi için başvurusunu geri çekti. Hisse senetleri %0.1 artışla kapandı.

MADENCİLİK HİSSELERİ DESTEK VERDİ, VİSTRY GRUBU DÜŞTÜ

Stoxx 600’ün yükselmesine katkı sağlayan bir diğer sektör ise madencilik oldu. Anglo American, %2’lik artışıyla endeksi destekleyen başlıca şirket oldu. Şirket, Şili’de çevresel ihlaller nedeniyle 17 milyar dolar cezayla karşı karşıya kalabilirken, buna rağmen hisse değeri arttı. Diğer yandan, inşaat şirketi Vistry Group, yıl sonu gecikmeleri nedeniyle kar tahminlerini aşağı yönlü revize ettikten sonra %16 düşüş yaşadı.

ÇİN’İN BORÇLANMA PLANLARI PİYASADA OLUMLU ETKİ YARATIYOR

Çin’in 2025 yılı için rekor düzeyde hazine tahvili ihraç etmeyi planladığına dair çıkan haberler, piyasalarda iyimser bir hava estirdi. Bu gelişme, yatırımcıların risk iştahını artırarak, genel olarak Avrupa borsalarının yükselmesine katkı sağladı.