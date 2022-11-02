﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 artışla 410,4 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 13.361 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.186 puanda yatay seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 yükselişle 6.357 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.006 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 primle 22.962 puanda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ultra şahin politikalarında yavaşlayabileceği ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına güçlü bir şekilde devam edebileceği beklentisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 0,9900 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının, bu akşam Fed'in, yarın da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor.

BoE'nin ise yarınki kararına ilişkin beklentiler ise 75 veya 100 baz puan faiz artırımı arasında yoğunlaşıyor.

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, ECB'nin, art arda üçüncü faiz artırımının ardından Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığının yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da dış ticaret dengesi 3,7 milyar avro fazla vererek beklentileri geride bıraktı.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, ECB yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. (AA)