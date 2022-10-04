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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, tahvil faizlerindeki düşüş eğilimiyle günü yükselişle tamamladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 22:23
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,12 artışla 403,03 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,57 artarak 7.086,46 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,78 değer kazanarak 12.670,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,24 yükselerek 6.039,69 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,42 artışla 21.690,65 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 1,58 artışla 0,998 seviyelerinden işlem gördü.

Tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi Avrupa piyasalarındaki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi.

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