Avrupa borsaları yükselişte: Haftanın son gününde neler oluyor? (16 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 artarak 549,78 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselerek 23.809 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 8.679,22 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 40.511 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 13.960 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.882,57 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden gelen sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikalarındaki belirsizliklere işaret etmesiyle dalgalı bir seyir hakim.

Küresel piyasalardaki karışıklığa rağmen Avrupa borsaları haftanın son gününde pozitif bir görünüm sergiliyor. Bölgede Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine dair haberler ve ekonomik veriler dikkatle izleniyor.

Avrupa borsaları neden düşüyor? Büyüme verileri belirsizliği artırıyor! (15 Mayıs 2025)

Gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile olumlu bir görüşme yaptığını ve tarifeler için müzakereleri hızlandıracaklarını belirtti.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 ile beklentilerin altında büyüdü. İngiltere ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 0,7 ile beklentileri aşarak G7 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarma hedefini desteklemesiyle savunma hisseleri değer kazandı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi, ABD’de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.