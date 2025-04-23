Avrupa borsaları yükselişte: Trump’ın Fed hamlesi piyasaları coşturdu (23 Nisan 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,4 artarak 515 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 yükselerek 21.783,5 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 8.422,2 puana ulaştı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 36.406 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 primle 13.187 puanda ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 7.456,1 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayacağını açıklaması ve tarifelerle ilgili müzakere iyimserliğinin etkisiyle pozitif bir hava yakaladı. Avrupa piyasaları, ABD’deki gelişmelere paralel artan risk iştahıyla alıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, bölgede imalat aktivitesindeki düşüşe ilişkin endişelerin devam ettiğini, bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin bölge ekonomisi hakkında önemli ipuçları vereceğini belirtti. ABD ve Avrupa Birliği arasındaki tarife müzakerelerine dair haberler de yatırımcıların yakın takibinde.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi’nde dezenflasyon sürecinin tamamlanmaya yakın olduğunu ifade etti. ECB yetkililerinin açıklamaları piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.

Analistler, bugün ABD’de Fed’in Bej Kitap raporu ile küresel çapta açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini vurguladı.

Avrupa borsaları Trump’ın ticaret politikalarıyla düşüşte (22 Nisan 2025)