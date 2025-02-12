Avrupa borsaları yükseliyor: Gözler ABD'nin enflasyon verilerinde (12 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükseliyor: Gözler ABD'nin enflasyon verilerinde (12 Şubat 2025)

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir sürerken, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararları ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artışla 548,48 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 22.082 puanda bulunuyor.

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 yükselerek 8.786 puana ulaşmış durumda. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 37.787 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,8 yükselişle 12.866 puanda işlem görmekte. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 8.050 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine temkinli yaklaşımına dair açıklamalarıyla karışık bir seyir izleniyor.

Gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergi kararına sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin çıkarlarını savunmaya kararlı olduklarını belirtti. Almanya'nın 2024'te ABD ile ticaretinde 70 milyar avro fazla vermesi dikkat çekiyor.

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