Avrupa borsaları yükseliyor, İspanya borsası düşüşte (12 Mart 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 540,22 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 22.491,17 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.512,09 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 38.006 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 12.811,35 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 8.000,21 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Ayrıca bölgede tarifelere ilişkin haber akışı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanmasına yönelik atılan adımlar da yakından takip ediliyor.

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından Avrupa Birliği (AB), varılan kararları memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Von der Leyen, "Ateşkes anlaşması önerisi ile ABD'nin istihbarat paylaşımı ve askeri yardımları yeniden başlatması dahil, ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin Cidde'den bugün gelen haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ederek, Avrupa'nın güvenliği ve savunmasıyla ilgili son durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla yüzde 2'den bile daha az savunma harcaması yaptığına dikkati çeken von der Leyen, "Bugün yapılan tüm analizler, Avrupa bütçesinin tamamına bakıldığında yüzde 3'ün üstüne çıkmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Diğer taraftan, İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, tarifelere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ile ilave gümrük vergilerini kaldırmak için daha geniş bir ekonomik anlaşmayı müzakere ediyoruz" dedi.

Günün geri kalanında ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de enflasyon, federal bütçe dengesi ve mortgage başvuruları takip edilecek.

Avrupa borsalarında pozitif seyir: İngiltere hariç yükseliş devam ediyor (11 Mart 2025)