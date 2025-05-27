Avrupa borsaları yükseliyor: Trump’ın kararı etkili! (27 Mayıs 2205)

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife erteleme kararının ardından haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,99 artarak 550,5 puana ulaştı. Teknoloji ve banka hisseleri ortalama yüzde 1,12 değer kazandı.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,68 yükselerek 24.027,65 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 artarak 7.828,13 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 39.988,48 puana yükseldi.

İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,83 artarak 14.221 puandan kapandı.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşerek 8.717,97 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.55 itibarıyla yüzde 0,15 artarak 1,138 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında yatırımcılar, ABD ile Avrupa arasındaki gümrük tarifelerine ilişkin anlaşmazlığa odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu açıklamaların ardından Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye uygulanacak yüzde 50 tarife kararını 9 Temmuz’a ertelediğini açıkladı.

Şirket hisselerinde, Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp’ın hisseleri, yeniden yapılandırma planlarıyla yüzde 8,76 arttı. Çelik ve gemi inşa bölümlerinin ayrılmasının ardından ThyssenKrupp, kalan üç iş alanını bağımsız hale getirmeyi planlıyor.

Avrupa’da savunma hisseleri yine ilgi gördü; Alman silah üreticisi Rheinmetall’ın hisseleri bugün yüzde 3,28 yükseldi.

Borsa güne yatay başladı (27 Mayıs 2025)