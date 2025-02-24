Avrupa borsalarında karışık seyir sürüyor. Almanya seçim sonuçları piyasaları etkiliyor (24 Şubat 2025)

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 553,58 puanda bulunurken, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 22.379,65 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 8.670,15 puana yükseldi. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.384 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 12.979,81 puanda işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.119,44 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticaret politikalarına dair endişelerle yeni hafta negatif bir seyirle başladı. Avrupa'da ise karışık bir görünüm öne çıkarken, yatırımcıların odaklandığı konu Almanya'daki erken genel seçimlere dair gelişmeler oldu.

Almanya Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile seçimde birinci sırada yer alırken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 20,8 ile ikinci sırada bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 16,4 ile üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada yer aldı. CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, Avrupa'nın güçlendirilmesi ve ABD'den bağımsızlık hedeflerini vurguladı.



Merz'in başbakanlık görevine başlaması için koalisyon görüşmelerinde diğer partilerle uzlaşması gerektiği belirtiliyor. Bugün ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika seçimleri ve Avro Bölgesi ekonomisi açısından önemli olabilecek ocak ayı tüketici enflasyon verileri de yakından takip ediliyor.

Jeopolitik gelişmelerde ise Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik atılacak adımlar, piyasalarda izlenmeye devam ediyor. Ayrıca, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi açıklanacak.

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