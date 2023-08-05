Ozan Kabak Avrupa devinin radarında

Son olarak Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak için İtalyan Devi, milli yıldızın peşine düştü.

Ozan Kabak Avrupa devinin radarında

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Almanya Bundesliga takımlarından Sttutgart'a transfer olan ve sonrasında Schalke, Liverpool, Norwich ve şimdi de Hoffenhemim forması giyen Ozan Kabak, bir Avrupa devi olan Milan'ın talip olduğu iddia edildi.

İtalyan gazetesi la Repubblica'nın haberine göre; Matteo Gabbia'nın Villarreal'e kiralık gönderilmesi ve Simon Kjaer'in takımda ayrılma ihtimalini göz önüne alan Milan, yeni bir defans oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Serie A takımının gündemindeki ismin ise yakın zamanda Torino ve Roma'nın da ilgilendiği Ozan Kabak olduğu belirtildi.

23 yaşındaki stopere özellikle Milan'ın oyuncu izleme şefi Geoffrey Moncada'nın büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

Haber detayında, Hoffenheim'ın Ozan Kabak'ın bonservisi için 10 ile 13 milyon dolar arasında bir bedel istediği iddia edildi.

Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, geride kalan sezonda Hoffenheim ile 33 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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