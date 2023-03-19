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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u Avrupa'nın devleri takibe aldı

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa devleri, genç oyuncuyu takibe aldı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:17
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Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u Avrupa'nın devleri takibe aldı
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Beşiktaş'ın 17'lik forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlıların 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta ilk forma giydi.

Semih, teknik direktör Şenol Güneş tarafından mücadelenin 58. dakikada Jackson Muleka yerine oyuna dahil edildi.

Alt yapıda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki golcü oyuncu, Antalyaspor maçında da etkili bir performans sergiledi.

1,78 boyunda, santrafor ve kanat forvet pozisyonunda görev yapabilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş adına hücum attında oldukça istekli bir oyun ortaya koydu.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA DA OYUNA GİRDİ
Genç oyuncu, 5 Mart'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Ankaragücü maçında da oyuna 84. dakikada dahil oldu.

Bu karşılaşmada da aldığı kısa sürede etkili performans sergiledi.

MENAJERİ SEVILLA İLE GÖRÜŞTÜ
Sevilla, Avrupa Ligi'nde oynadığı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi.

Oyuncunun menajeri Murat Teber, Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi ile bir araya geldi.

Sevilla'nın Semih Kılıçsoy'u takip ettiği belirtildi.

Genç yıldızı, birçok dev kulübün de takip ettiği iddia ediliyor.

''GENÇ YETENEKLERDEN KONUŞTUK''
Murat Teber, sosyal medyadan Monchi ile fotoğraf paylaşıp açıklamaya şu ifadeleri kullandı;

''Spor dünyasının önemli ismi, güzel insan Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile biraz maçtan, biraz gelecekten biraz da genç yeteneklerden konuştuk, sohbetimize Sevilla da devam etmeye karar verdik. Muchas gracias Monchi''

Diğer taraftan Semih Kılıçsoy, u19 milli takımına davet edildi.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?
15 Ağustos 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş U19 takımında gösterdiği başarılı performansla A Takıma yükseldi. Kendi yaş kategorisindeki gol sayılarıyla dikkat çeken genç yıldızın çok potansiyelli bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Semih, Milli Takım formasıyla U15'te 6 maçta 5 gol, U14'te 2 maçta 2 gol, U17'de 13 maçta 9 gol ve U19'da 1 maçta 1 gol ile oynadı.

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