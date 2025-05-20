Avrupa Fair Play Hareketi'ne TMOK'tan iki isim seçildi

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, EFPM Yönetim Kurulunda, komisyon Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı ise EFPM Bilim Kurulunda görevlendirildi.

Açıklamada, "Fair play kültürünün uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenliğe devam eden Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı'yı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.