Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor: Çılgın galip Mourinho

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kaybetmesine karşın Kadıköy'de Feyenoord'u 5-2'lik yenerek tur atladı. Avrupa basını sarı lacivertli takımın galibiyetine geniş yer verirken teknik direktör Jose Mourinho ön plana çıkarıldı. Dış basında Fenerbahçe - Feyenoord maçıyla ilgili atılan başlıklar şöyle...

Gelderlander: Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü. Meşhur İstanbul Cehennemi çılgın, coşkulu ve sağır ediciydi. Feyenoord, eşi benzeri görülmemiş bir atmosferde ayakta kalmak zorundaydı. Tribünlerin maça etkisi olduğu inkar edilemez.

Volkskrant: Jose Mourinho bir takımıyla daha Hollanda ekibini yendi. Bu anlamda Mourinho hâlâ 'Özel Kişi'. Mourinho, geçen hafta Rotterdam'da da vurguladığı gibi, Hollandalı rakiplerine karşı neredeyse her zaman kazanıyor. Haklı olduğunu bu maçta da gösterdi.

Nos: Mourinho, Hollanda kulüplerinin baş belası... Acı bir istatistik. Hiç bir teknik direktör, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı Jose Mourinho kadar çok galibiyet elde edemedi (11). Feyenoord kendisine dört kez mağlup oldu ve bu da bir rekora imza attı.

AS: Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi.

Daily Mail: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 gollü galibiyetle toparlandı ve Feyenoord'u saf dışı bıraktı.

A Bola: Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi ve Benfica'nın play-off'ta rakibi oldu. Futboluyla dikkat çeken Türk ekibi 2-1'lik yenilgiden 5-2'lik galibiyetle döndü ve tur atladı.

La Gazzetta dello Sport: Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak.

Marca: Mourinho'lu Fenerbahçe geri döndü ve play-off'lara uzandı. Türkler 1-0 geri düşse de maçtan 5-2'lik farka ayrılmayı bildi.

Football-Oranje: Feyenoord, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 41. dakikada öne geçen Feyenoord için sonrasında işler hiç iyi gitmedi.

Goal: Jose Mourinho, Robin van Persie'ye ders verdi! Fenerbahçe, ilk maçtaki dezavantajı tersine çevirip Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi'nden eledi.

NL Times: İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı.

The West Australian: Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi.

The Standard: Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı.