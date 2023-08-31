Avrupa Fener'in kanatlarının altında. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Kadıköy'de aldığı 5-1'lik galibiyetin rövanşında Hollanda'da Twente'ye konuk oldu. Karşılaşmada 2 şutu direkten dönen ve temsilcimizi sertlikle yıldırmaya çalışan Twente, 72. dakikada Dzeko'nun penaltıdan attığı gole yenik düştü. İsmail Kartal'ın öğrencileri adını UEFA Konferans Ligi gruplarına yazdırdı.

Genç bir kadroya sahip olan Twente, tıpkı İstanbul'daki ilk maçta olduğu gibi karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapma niyetindeydi ve öyle de yaptılar. İlk 5 dakikada tempoyu çok yüksekte tutup Fenerbahçe kalesine 2 tehlikeli atak gerçekleştiren Twente, bunlardan birinde gol bulmayı başarsaydı, kendi evinde flaş bir açılışa imza atabilirdi.

TERCİHLER FARKLI OLABİLİRDİ AMA...

90 dakika öncesi kadrolara baktığımda Tadic'in dinlendirilip yerine Kent'in sahaya sürülebileceğini, Mert Hakan'ın yerine ise Szymanski'yi izleyebileceğimizi düşündüm. Ancak Twente'nin zorlayıcı ön alan presine daha 'defansif' bir frekanstan karşılık verebilmek adına Mert Hakan'ın tercih edilmesi, takımın her anlamdaki lideri Tadic'in ise arkadaşlarıyla birlikte oynama alışkanlığını geliştirmesi artı olabilir...

BECAO VE MERT HAKAN İYİ BAŞLADI

Çok sert ve yırtıcı bir oyunla ilk 20 dakikayı geride bırakan Twente'ye karşı Fenerbahçe, orta alandaki Mert Hakan ile savunmanın göbeğindeki Becao'nun hem deneyimi hem de başarılı müdahaleleriyle bu süreci atlattı. Hücumda Cengiz Ünder sağ tarafta biraz etkisiz ve pasif gözüktü. Ancak takımla uyum sürecini yaşadığını unutmamakta da fayda görüyorum.

FENERBAHÇE KONTROLÜ GERİ ALDI

Kadıköy'de rakibi kırmızı kart görüp 10 kişi kalmasa işleri çok kolay olmayacak olan temsilcimiz, deplasmanda da ilk 25 dakika geride kalırken rakibinin baskısını kırmaya başladı. Dakikalar 35'i gösterirken organize gelişen atakta Osayi'nin ortasını arka direkte Tadic tamamladı ancak Twente kalecisi son anda gole izin vermedi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KORKUTTU

İlerleyen dakikalarda rakibinin girdiği net gol pozisyonunu yere yatıp topa hamle yaparak önleyen İrfan Can Eğribayat, kafasına aldığı diz darbesi sonrası büyük sorun yaşadı. Yere yığılan İrfan Can'a, kulüp doktorları müdahale etti. Ayağa kalkmayı denediği esnada başı dönen İrfan, yürekleri ağızlara getirse de maça devam etti.

ORTA SAHAYI KALABALIK TUTSALAR DA...

Ön alan baskısını iyi yapan ancak orta sahada Twente'ye az adamla yakalanan Fenerbahçe, rakibinin sertlikle kendisini bozmasına ilk yarı itibariyle izin vermedi. Kalabalık şekilde 2. ve 3. bölge geçişlerini yapabilen Hollanda ekibi, ilk karşılaşmadaki 5-1'lik skora rağmen yırtıcı bir futbol ortaya koymaya çalıştı. Sarı lacivertliler ilk yarıda tam 5 sarı kart görerek bu konuda problem yaşadı. Devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

TWENTE DİREĞE TAKILDI

İkinci 45 dakikaya Cengiz Ünder-Joshua King değişikliği ile başlayan İsmail Kartal, King'i sola çekip Tadic'i sağ kanata attı. Twente sessiz sakin tehlikeli ataklar kurgularken, 51. dakikada Sem Steijn'ın şutu yan direkten geri geldi.

Üzerindeki baskıyı atmak isteyen Fenerbahçe bloklar arası mesafeleri kısaltıp topa daha çok sahip olmaya çabaladı. Takım boyunu 25-30 metrelerde tutan Twente, tüm hatlarıyla temsilcimizin yarı alanına oyun kurmaya çalışıyordu.

KARTAL'DAN BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER GELDİ

Fred, Tadic, İsmail Yüksek ve Mert Hakan, rakibin 46'dan 60. dakikaya kadar süren baskısını ön alanda çok iyi göğüsledi. Tam 60'ta İsmail Kartal oyuna -artık yapması gereken- hamleleri yaptı. Tadic ve Mert Hakan oyundan çıkarken onların yerine oyuna dinamizm getirebilecek Szymanski ile ileride top tutabilecek İrfan Can Kahveci dahil oldu.

TWENTE YİNE DİREĞE TAKILDI, FENERBAHÇE AFFETMEDİ

Fenerbahçe üzerindeki baskısını artırmaya çabalayan Twente, 62. dakikada kullanılan frikikten Michel Vlap'ın vuruşunda yine direğe takıldı. İkinci yarıda oyuna giren Joshua King, geçmedik rakip bırakmadı! King tüm Twenteli oyuncuları geçerek ceza sahasına kadar girdi ve penaltıyı kazandı.

Topun başına geçen Edin Dzeko, beyaz noktadan 72. dakikada ağları havalandırdı ve Fenerbahçe çok rahat bir nefes aldı: 0-1.

'İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ' GİBİ MÜDAHALELER YAPTILAR...

Maçın ilk düdüğünden itibaren Fenerbahçeli oyunculara çok sert müdahalelerde bulunan Twenteliler, son anlara doğru iyice işin ayarını kaçırdı. Uzun zamandır bu kadar çirkinleşerek oynayan ve onun da ötesinde art niyetli bir takım izlememiştim. Twenteli oyuncular 5-1'lik yenilgi sonrası 'kazanma hırsı' ile 'insanlıktan çıkmayı' birbirine karıştırmış gözüktüler...

Kalan sürede skoru koruyan Fenerbahçe, adını güle oynayan UEFA Konferans Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.