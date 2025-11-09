Konferans Ligi'nde üçte üç yaparak liderliğe yükselen Samsunspor, Süper Lig'de başarılı gidişini sürdürüyor. 12. haftada Eyüpspor'u konuk eden Karadeniz ekibi ilk yarıda baskı kurmasına rağmen golü bulamadı. 10'da Zeki Yavru'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Felipe son anda parmaklarıyla topu kornere çeldi. 42'de konuk ekibin kazandığı serbest atışta Kerem Demirbay, ceza sahasına ortasını yaptı. Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda da Samsunspor baskısını sürdürdü. 47'de Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe son anda topu kornere gönderdi. 51'de Emre Kılınç'ın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti. 57'de Holse'nin pasında ceza sahası dışından Eyüp Aydın'ın aşırtma vuruşunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.

Samsunspor aradığı golü karşılaşmanın sonunda buldu. 85'te köşe atışını kullanan Emre Kılınç'ın ortasında ön direkte Ndiaye, kafayla topu arka direğe yönlendirdi. Bu bölümdeki Borevkovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 23 yapan Samsunspor 4. sırada bulunuyor. Eyüpspor ise 8 puanla küme düşme bölgesinde.