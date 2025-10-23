UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor.

Sarı lacivertli takım, 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Milan Skriniar'ın rakip ceza sahasında Stiller'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Kehlet, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kerem Aktürkoğlu, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi.

Böylece Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı. 27 yaşındaki oyuncu, ikinci haftadaki Nice maçında da 2 gol atmıştı.

Sezon başında Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, tüm gollerini Avrupa maçlarında attı. Süper Lig'deki 5 maçta henüz gol atamayan Aktürkoğlu, 2 asist yaptı.