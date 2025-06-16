Avrupa - Güney Amerika rekabeti beraberlikle başladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa - Güney Amerika rekabeti beraberlikle başladı!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son olarak Palmeiras ile Porto karşı karşıya geldi. İki ekip arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

Futbolda 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen dev turnuvanın A Grubu'nda Brezilya'nın köklü kulüpleri arasında yer alan Palmeiras ile Portekiz devi Porto ile kozlarını paylaştı.

New York'taki MetLife Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada her iki ekip de çok sayıda gol pozisyonuna girdi. Ancak bu pozisyonlardan gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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Porto'da forma giyen ve yedek kulübesinde yer alan milli oyuncumuz Deniz Gül, karşılaşmada görev şansı bulamadı.

Bu sonuçla A Grubu ilk maçlarından gol sesi gelmedi. Al Ahly (Mısır) ile Inter Miami (ABD) arasındaki müsabaka da golsüz sona ermişti. İlk maçların ardından gruptaki tüm takımların 1'er puanı bulunuyor.

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