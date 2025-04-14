Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya geldi

Kaynak: DHA
Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya geldi

Moldova’da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya geldi. Koparmada 112 kilo kaldıran Harun Algül altın madalyayı kazandı.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova’da devam ediyor. Başkent Kişinev’de Arena Spor Salonu'nda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 55 kilogramda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül yarıştı. Milli sporcu Harun Algül koparmada 112 kilogramlık derecesiyle altın madalya kazanırken, silkmede 129 kilogram ile yedinci, toplamda ise 241 kilogramlık derecesiyle beşinci sırada yer aldı.

Bu sıkletteki diğer sporcu Muammer Şahin koparmada 109 kilogram, silkmede 120 kilogram ve toplamda 229 kilogramlık derecelerle yarışmayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan sporcuyu, antrenörleri ve sporcunun kulübünü tebrik etti.

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