Avrupa harikası Türkiye. Çeyrek finaldeyiz. Helal olsun çocuklar

İşte bu... A Milli Takım EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde.

Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimiz, Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaştı.

Almanya'nın Leipzig şehrindeki Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede harika bir performans sergileyen A Milli Takımımız 2-1'lik skorla kazandı, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Maça çok iyi başladı Ay-Yıldızlı ekibimiz. Henüz 57. saniyede Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Merih Demiral topu tavana astı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık.

İkinci yarıda da kontrol bizdeydi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Merih Demiral bir kez daha sahnedeydi.

Yine Arda Güler korneri kullandı Merih Demiral kafayı vurup A Milli Takımımız'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Bir anlık dalgınlığımızdan yararlanan Avusturya 66. dakikada Gregoritsch ile farkı 1'e indirdi.

Kalan bölümde iyi savunma yapan, canla başla mücadele eden "Bizim Çocuklar" son pozisyonda Mert'in mükemmel kurtarışıyla ayakta kaldı, maçı 2-1 kazanıp çeyrek finale yükseldi.

Şimdi rakip Hollanda... Türkiye ile Hollanda çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Maç 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak.