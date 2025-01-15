Avrupa hayali kuranlara sevindirici haber! 8 bin 500 kişiye yeşil pasaport verilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan toplantıda, 77 maddelik "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı"nı duyurdu.

Bakan Bolat, ihracatçılara yönelik hususi damgalı pasaport uygulamasını geliştirmek üzere çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

8 BİN 500 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT GELİYOR

İhracatçıların yurt dışına çıkmak isterken yaşadığı vize sorunundan bahseden Bakan Bolat, "Bu yıl 8 bin 500 yeni ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi, bilgilendirme faaliyetlerimizde 30 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz. Yurt dışındaki ticaret ataşelerimiz ve ticaret müşavirlerimizle bilgilendirme faaliyetlerini eksiksiz sürdüreceğiz. Bunun yanında teknoloji ve yeni pazar odaklı faiz ve kar payı desteğimizi de ihracatçılarımızla buluşturacağız" dedi.

170 BİN KİŞİNİN VİZESİ REDDEDİLMİŞTİ

2024 senesinde Türkiye'den gerçekleşen 1 milyon 55 bin Schengen vizesi başvurusundan yaklaşık 170 bin kadarı kabul etmemişti. Bu başvurular için harcanan toplam tutar ise 13 milyon Euro'ya ulaşmıştı.