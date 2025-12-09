Türkiye göç güzergahı olmaya devam ediyor. Avrupa hayali ile yola çıkan, bütün birikimlerini insan tacirlerine veren kaçak göçmenler denetimlerde yakalanıyorlar.

Polis ekiplerinin takibiyle Antakya-İskenderun yolunda şüpheli bir kamyonet durduruldu. Durdurulan aracın kasasında saklanan ve üşüyerek battaniyeye sığınan 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları anlar kameraya yansırken, şahıslar polis ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.