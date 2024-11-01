Avrupa hisse senedi piyasalarında pozitif açılış bekleniyor

Avrupa hisse senedi piyasaları, üç günlük yoğun satışların ardından Cuma günü pozitif bir açılış yapmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, bölgenin ekonomik ve parasal politika görünümünü değerlendirmeye devam ediyor. Bu hafta başında, büyük ABD teknoloji şirketlerinden gelen hayal kırıklığı yaratan kurumsal kazanç raporları, piyasa hissiyatını olumsuz etkiledi. Ayrıca, yatırımcılar yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine ve önümüzdeki hafta açıklanacak olan son Federal Rezerv kararına hazırlanıyor.

Daha endişe verici bir not olarak, Perşembe günü açıklanan veriler, Euro Bölgesi’nde enflasyonun beklenenden daha fazla artarak %2’ye yükseldiğini gösterdi. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimleri için görünümü karmaşık hale getiriyor. Ön piyasa işlemlerinde, Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli işlemleri sırasıyla %0,1 ve %0,15 arttı.

Son aylarda, Avrupa hisse senedi piyasaları, ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle dalgalı bir seyir izledi. Ancak, yatırımcılar bölgenin ekonomik toparlanma potansiyeline dair umutlarını koruyor. Özellikle, düşük işsizlik oranları ve güçlü gelir artışları, piyasa faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Ekonomik toparlanmanın beklenildiği gibi devam etmesi durumunda, Avrupa hisse senedi piyasalarının kademeli olarak güçlenmesi bekleniyor.