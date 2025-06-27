Avrupa İsrail'i ilk defa tehdit etti! "Harekete geçeceğiz"

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avrupa İsrail'i ilk defa tehdit etti! "Harekete geçeceğiz"

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek iki hafta içinde Gazze'de devam eden insani krize yönelik somut bir adım atmaması halinde, aynı görüşü paylaşan ülkelerle birlikte hareket geçeceklerini belirtti.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, AB Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de basın mensuplarına açıklama yaptı.

Golob, bazı AB üyesi ülkelerin Filistin halkının insan haklarını savunmak yerine kendi çıkarlarını önceliklendirdiğini söyledi.

"ARTIK VAKTİ GELDİ"

AB'nin İsrail'e karşı kararlı adımlar atması gerektiğini vurgulayan Golob, “Eğer AB, önümüzdeki iki hafta içinde Gazze'deki insani krize yönelik somut bir adım atmazsa, biz aynı düşüncedeki ülkelerle birlikte İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz. Buna hazırız, artık vakti geldi” ifadelerini kullandı.

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