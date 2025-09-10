Avrupa Komisyonu İsrail’e yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen’den İsrail’e yönelik flaş açıklamalar geldi. Von der Leyen, İsrail’e ikili desteklerini askıya aldıklarını belirterek aşırılık yanlısı bakanlar için yaptırım önerileri sunacaklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e olan ikili destek anlaşmalarını açıkladı.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısı düzenlemesinden sonra yapılan bu açıklamayla Avrupa Birliği, İsrail'e karşı ilk kez ortak bir tepki vermiş oldu.

Leyen, işbirliği anlaşmalarının da "kısmen askıya alınacağını" belirtti. Anlaşmanın ne düzeyde askıya alınacağına değinmedi. Ancak "aşırısı sağcı İsrail'li bakanlara yaptırım uygulayacaklırını" da sözlerine ekledi.

İspanya, geçtiğimiz günlerde İsrail Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım uygulamıştı. Avrupa Birliği'nin de benzer bir karar vermesi bekleniyor.

