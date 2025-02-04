Avrupa Konseyi, Çekya'yı suçlu buldu

Çekya, Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Sosyal Şartı'nın 16. Maddesi'ni ihlal etti. Söz konusuu madde, “Ailelerin gelişmesi için gerekli koşulların sağlanması” ilkesine dayanıyor. Ancak, Çekya'da bu koşullar sağlanamıyor, özellikle sosyal konutlara erişim kısıtlı ve düşük gelirli aileler, evlerinden tahliye ediliyor. Avrupa Konseyi, özellikle Rumenlerin yaşam alanlarında bu sorunun daha da derinleştiğini vurguluyor.

Ev sahipleri, düşük gelirli ailelerle kısa vadeli kiralama sözleşmeleri yaparak, kiracılarının korunmasız hale gelmelerine neden oluyor. Bu durum, Rumenlerin evsizlikle karşı karşıya kalmalarına yol açıyor. Çekya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Platforma pro sociální bydlení'den Jan Milota, son yıllarda büyük bir krize dönüşen mevzu bahis durumu "düşük gelirli ailelerin zor durumda kalması" olarak tanımlıyor. Avrupa Konseyi'ne göre bu uygulamalar Çekya'nın Avrupa Sosyal Şartı'na tamamen aykırı.

ÇEKYA'NIN SOSYAL KONUT POLİTİKALARI YETERSİZ

Çekya hükümetinin, sosyal konut tedbirleri konusunda aldığı önlemler yetersiz kaldı. Ülkedeki düşük gelirli aileler, özellikle sosyal yardımlar ve konutlara erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. Çekya hükümeti, sosyal konutların yeterli olmadığını ve ailelere yönelik yeterli garantiler sunmadığını kabul etti. Markéta Poslušná, Adalet Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Konseyi'nin kararına katıldıklarını ve durumu düzeltme yönünde çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Ancak, Avrupa Konseyi, Çekya'yı somut adımlar atmaya zorlamıyor. Yine de, bu kararın, Çekya'nın iç hukukunda ve yasalarında değişiklik yapması için önemli bir baskı yaratabileceği vurgulandı. Çekya, son dönemde konut hakkı ve sosyal yardımlar konusunda çeşitli reformlar üzerinde çalıştığını duyurdu. Hükümetin, sosyal konut için önlemler almayı planladığı, ancak bunun hala yeterli olmadığı ifade ediliyor.

YASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER: GELECEKTEKİ ADIMLAR

Çekya'da sosyal konut sağlama konusunda yapılması gereken daha birçok reform bulunuyor. Çekya hükümeti, Avrupa Konseyi'nin bu kararı doğrultusunda, belirli adımlar atmayı kabul etti. Özellikle, yerel yönetimler ve devlet organları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, düşük gelirli ailelere yönelik daha fazla sosyal yardım tedbiri alınması gerektiği belirtiliyor. Avrupa Konseyi'nin kararı, Çekya'daki yasaların gelecekte nasıl şekilleneceğini etkileyecek gibi görünüyor.

Hükümet, bu durumu düzeltmek için Çekya'da konut yasalarını güncellemeyi planlıyor. Özellikle, sosyal yardımların daha erişilebilir hale getirilmesi ve konut projelerinin artırılması gerektiği ifade ediliyor. Bu reformların, özellikle Romalar için yaşanabilir şartlar yaratmayı amaçladığı belirtiliyor.

YAPILACAK REFORMLAR VE HEDEFLER

Çekya'da sosyal konut sorununun çözülmesi için hükümet, çeşitli reformlar üzerinde çalışmaktadır. Sosyal yardım sisteminin, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik daha adil ve erişilebilir hale getirilmesi bekleniyor. Çekya, devletin konut hakkı konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için daha güçlü adımlar atmayı taahhüt ediyor. Bu reformlar, Avrupa Konseyi'nin kararına uygun bir şekilde şekillenecek.