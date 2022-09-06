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Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor

Bordo-Mavililer Avrupa'da 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:18
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Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde alan Trabzonspor yıllardır 3 puana hasret

Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 gün sonra galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

YENİ İSİMLER LİSTEYE YAZILDI

Trabzonspor, yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır, Marek Hamsik de Avrupa Lig maçlarında görev alabilecek.

ARTIK AVCI GÜLMEK İTİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

İŞTE MAÇLAR

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyona veda etti.

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