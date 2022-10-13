Trabzonspor ve Sivasspor'un ilk 11'leri belli oldu

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, evinde Monaco'yu ağırlıyor.
İşte maçın ilk 11'leri;
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Djaniny, Umut Bozok
Monaco: Nübel, Caio Henrique, Badiashile, Disasi, Vanderson, Golovin, Fofana, Camara, Diatta, Embolo, Ben Yedder
Sivasspor zorlu Ballkani deplasmanında.
İşte maçın 11'leri;
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Goutas, Canaer, Murat Paluli, Robin Yalçın, Charisis, Gradel, Saba, Erdoğan, Yatabare
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Joshanica, Thoqi, Potpku, Emerliahu, Deilova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani
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