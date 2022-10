Fenerbahçeli taraftarlardan Güney Kıbrıs'ta Rumlara Atatürk pankartı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca’ya konuk olacak. Maç öncesi sarı lacivertli taraftarlar staddaki yerlerini aldı.

''YURTTA SULH, CİHANDA SULH''

Fenerbahçe taraftarları, AEK Larnaca maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözününün İngilizcesini (Peace at home, peace in the world) pankart olarak açtı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında da aynı pankartı açmıştı.

FENERBAHÇE GRUPTA LİDER

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta 7 puanla Rennes ikinci, henüz puanla tanışamayan Dinamo Kiev ise son sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.