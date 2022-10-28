UEFA'dan Sivasspor heyecanı

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, CFR Cluj maçından 3-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare’nin gol sevinci fotoğrafı paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Sivasspor gruplarda ilk iki sırayı teyit etti. Önümüzdeki hafta grubu kazanacaklar mı?”