28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

UEFA'dan Sivasspor heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında CFR Cluj’u sahasında 3-0 yenen DG Sivasspor'u, UEFA sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:30
Takip Et

Avrupa Ligi'nde CFR Cluj'u deviren Sivasspor'u UEFA resmi hesabı paylaştı

UEFA'dan Sivasspor heyecanı
+
Aa
-

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, CFR Cluj maçından 3-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare’nin gol sevinci fotoğrafı paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Sivasspor gruplarda ilk iki sırayı teyit etti. Önümüzdeki hafta grubu kazanacaklar mı?”

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
5
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
6
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
7
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.