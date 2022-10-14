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Haftanın golü Enis Bardhi'den

Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin Monaco'ya attığı frikik golü, Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:14
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Avrupa Ligi'nde haftanın golü Trabzonspor'dan Enis Bardhi'nin golü seçildi

Haftanın golü Enis Bardhi'den
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.

HAFTANIN GOLÜ SEÇİLDİ
Akıllıca bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

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