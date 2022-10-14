Haftanın golü Enis Bardhi'den

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.
HAFTANIN GOLÜ SEÇİLDİ
Akıllıca bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.
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