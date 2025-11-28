Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de genç savunmacı Yiğit Efe Demir'in performansı maça damga vurdu.

SAHANIN EN FAZLA HAVA TOPU KAZANAN OYUNCUSU OLDU

Karşılaşmaya ilk kez Fenerbahçe formasıyla 11'de başlayan 21 yaşındaki stoper, maç boyunca savunmada birçok kez kritik müdahalelerde bulundu.

Opta verilerine göre; maçın en fazla hava topu kazanan oyuncusu olan Yiğit Efe sahada kaldığı 76 dakikada 63 kez topla buluşup yüzde 94.5 pas isabeti yakaladı.

İkili mücadelelerde 10'da 6 başarı sağlayan Yiğit Efe, 8 hava topunun 5'ini kazandı. Genç oyuncu ayrıca 3 kez sahipsiz top kazanarak takımın savunma direncinde belirleyici rol oynadı.

YİĞİT EFE DEMİR: 'SAATLERCE ODAMDAN ÇIKMADIM'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yiğit Efe Demir, "5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarını duyduktan sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele etmek inanılmaz gurur verici. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarların inanılmaz desteği vardı. Çok mutluyum. Hocam, Rizespor maçından önceki gün söyledi oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağ olsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Hocamın sözlerinden sonra inanılmaz mesajlar aldım, telefonlarım kilitlendi. Beklentiyi karşılamak için maça odaklandım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım." ifadelerini kullandı.

TEDESCO: 'YİĞİT EFE İLE GURUR DUYUYORUM'

Öte yandan teknik direktör Tedesco da Yiğit Efe'nin performansıyla gurur duyduğunu belirterek "Yiğit Efe için ve bizim için çok mutluyum. Sezon boyunca 0 dakika oynayıp böylesi bir rakibe ve forvetlere karşı oynamak... Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK

Real Madrid forması giyen Arda Güler de sosyal medya hesabından 'Maşallah kardeşim daha nice hayallerine.' notuyla paylaşımda bulunarak Yiğit Efe'ye destek verdi.