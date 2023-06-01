Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla

UEFA Avrupa Ligi’nde sonunda final günü geldi çattı. İtalya’dan Roma, İspanya’dan da Sevilla Puskas Arena’da kozlarını paylaşıyor.

ROMA FORMDA

Bir tarafta Porto ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, Inter ile Şampiyonlar Ligi, Manchester United ile Avrupa Ligi ve geçen sezon bulunduğu Roma ile UEFA’nın yeni formatı olan Konferans Ligi’ni kazanan Jose Mourinholu Roma, karşılaşmaya çok formda geldi.

KUPA CANAVARI SEVİLLA

Diğer tarafta ise UEFA Avrupa Ligi’nin kupa canavarı olarak akıllara mıh gibi kazınan ve tam bu kupayı 7 defa kaldırmış bir Sevilla var. Sevilla sahaya tanıdık isimlerle çıkmıştı. Galatasaray’dan Fernando ve Alex Telles vardı. Roma’da ise milli oyuncumuz Zeki Çelik, Mourinho’nun ilk 11’de tercih ettiği isimlerden oldu.

BONO MÜTHİŞ ÇIKARDI

Maça Roma etkili başladı. 12. Dakikada Zeki Çelik’in ceza sahası içine doğru ortasında Spinazzola sağ ayağıyla gelişine çok güzel vursa da Bono topu müthiş çıkardı.

PERDEYİ DYBALA AÇTI

Arjantinli yıldız Dybala, Roma’yı attığı golle coşturdu. 34. Dakikada Manchini’nin orta alandan savunma arkasına sarkan Dybala’ya verdiği ara pası Arjantinli iyi değerlendirdi ve topu Bono’nun solundan ağlarla buluşturdu. Roma, bu golle 1-0 öne geçti.

RAKİTİC'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI

45. dakika ve uzatma dakikalarında tansiyon bir anda maçta fırladı. 45+6. Dakikada Ocampos, ceza sahası sağ çaprazından Rakitic’e pas verdi. Hırvat oyuncu öyle bir vurdu ki topa herkes “gol” dedi. Fakat top direkten döndü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

SKORA DENGE GELDİ

İkinci yarıya Sevilla hızlı başladı. 55. Dakikada Sağ kanatta topla buluşan Navas, sağ ayağıyla sert ortasına Manchini’nin dizine çarptı ve İtalyan oyuncu kendi kalesine topu yolladı. Bu pozisyondan sonra skor 1-1 oldu.

KARAMBOL'DEN SONUÇ ÇIKMADI

67. dakikada Sevilla kalesinde görülmemiş bir karambol gerçekleşti. Pellegrini’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Ibanez, arka direkte kafayla karşılık verdi. Kale sahasında bulunan Abraham’ın tek dokunuşunda kaleci Bono topu çıkardı. Daha sonra kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinde topu önünde bulan Ibanez sağ ayağıyla kötü vurdu ve şutu auta çıktı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

75. dakikada ceza sahasında Ocampos’a yapılan müdahale sonrasında maçın hakemi Anthony Taylor, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında pozisyonu VAR’dan kontrol etmesi sonucu verdiği penaltıyı Taylor, iptal etti. Başka ciddi bir pozisyon olmayınca 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sonlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

SEVİLLA ŞAMPİYON

İki uzatma dakikaları sonrasında da eşitlik bozulmayınca penaltılara giden mücadelede Sevilla, Roma’ya 4-1’lik üstünlük kurdu ve İspanyol ekip, şampiyonluğa ulaştı.