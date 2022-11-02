2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Böyle amatörlük görülmedi. Marsilyalı futbolcular skoru bilmediği için takım elendi

Böyle amatörlük görülmedi. Marsilyalı futbolcular skoru bilmediği için takım elendi

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'dan yediği son dakika golünün ardından Avrupa defterini kapatan Marsilya'da saha içindeki futbolcuların beraberlik halinde Avrupa Ligi bileti alınacağından habersiz oldukları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 14:48
Takip Et

Avrupa Ligi'nde tarihi skandal! Marsilyalı futbolcular Avrupa Ligi biletinden habersizmiş. Maç bitince yıkıldılar

Böyle amatörlük görülmedi. Marsilyalı futbolcular skoru bilmediği için takım elendi
+
Aa
-

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda düğüm son hafta çözüldü. Grupta dört takım da son 16 şansını son haftaya taşıdı.

Son maçların ardından Tottenham ile Eintracht Frankfurt son 16 biletini alırken üçüncü Sporting, Avrupa Ligi'ne gitti. Son sırada kalan Marsilya ise Avrupa defterini kapattı.

BÖYLE SIgor Tudor yönetimindeki Marsilya, Chancel Mbemba'nın 45. dakikadaki golüyle Tottenham karşısında soyunma odasına 1-0 önde girdi. Bu sonuç Fransız ekibinin gruptan çıkmasına yetiyordu ancak Tottenham, 54. dakikada Clement Lenglet ile skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle giderken bu sonuç, Tottenham'ı gruptan çıkarırken Marsilya'nın ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesi için yeterliydi. Ancak 90+5. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'in golüyle Tottenham 2-1 kazandı. Böylece Fransız ekibi grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti.

"BİLMİYORDUK"

Marsilya, Avrupa defterini dramatik bir şekilde kapatırken Tottenham karşısında takımın tek golünü kaydeden Mbemba, maçın ardından yaptığı açıklamayla bir skandalı ortaya çıkardı.

RMC Sport'a konuşan Mbemba, sahadaki oyuncuların 1-1'lik skorla Avrupa Ligi'ne gidileceğinden habersiz olduklarını söyledi.

"Beraberlikle Avrupa Ligi'ni garantilediğimizi bilmiyorduk. Yedek kulübesindeki oyuncular biliyordu fakat sahadakilerin haberi yoktu. İletişim yoktu. Bu bizim hatamız, bilmiyorduk"

Marsilya, Tottenham karşısında öne geçtiğinde canlı puan durumunda grup birinciliğine yükselmişti. Ancak mağlubiyetin ardından Fransız ekibi grubu son sırada bitirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
6
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
7
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿TMSF Aynes Gıda'yı Tarım Kredi'ye devretti
﻿TMSF Aynes Gıda'yı Tarım Kredi'ye devretti
﻿TMSF Aynes Gıda'yı Tarım Kredi'ye devretti
﻿Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 
﻿Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 
﻿Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 
﻿Türkiye Sigorta Birliği uyardı! Sahte poliçe tuzağına dikkat
﻿Türkiye Sigorta Birliği uyardı! Sahte poliçe tuzağına dikkat
﻿Türkiye Sigorta Birliği uyardı! Sahte poliçe tuzağına dikkat
﻿4 yıl sonra bulunan cesette 7 ay sonra yeni gelişme 
﻿4 yıl sonra bulunan cesette 7 ay sonra yeni gelişme 
﻿4 yıl sonra bulunan cesette 7 ay sonra yeni gelişme 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.