Avrupa Ligi'ne Premier Lig damgası

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final rövanş maçları tamamlandı. Rakiplerini eleyen İngiltere'nin iki temsilcisi Manchester United ve Tottenham, Avrupa Ligi finalinde rakip oldu.

Manchester United ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.

MANU 4 GOLLE KAZANDI

Deplasmanda ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, rövanşta İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Manchester United, 72 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro, 85. dakikada Rasmus Höjlund'un golleriyle 4-1 galip gelerek adını finale yazdırdı. Ev sahibi ekipte milli kaleci Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı.

Konuk takımın golü ise 31. dakikada Mikel Jauregizar'dan geldi.

TOTTENHAM NORVEÇ'TEN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Tottenham, sahasında 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu.

İngiltere temsilcisi, Dominic Solanke'nin 63 ve Pedro Porro'nun 69. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak finale kaldı.