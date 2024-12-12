Avrupa Ligi'nin sefiri Yunus Akgün sahnede! Galatasaray Malmö karşısında önde

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Avrupa Ligi'nin sefiri Yunus Akgün sahnede! Galatasaray Malmö karşısında önde

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor. 24. dakikada Botheim, Malmö'yü Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Galatasaray'ın genç oyuncusu Jelert sahneye çıktı. Jelert'in golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı. 56. dakikada ise Yunus Akgün sahneye çıktı. Yunus attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, Malmö ile karşılaşıyor. 24. dakikada Botheim, Malmö'yü Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Galatasaray'ın genç oyuncusu Jelert sahneye çıktı. Jelert'in golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı. İlk yarı sona erdi.

56. dakikada ise Yunus Akgün sahneye çıktı. Yunus attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Yunus, attığı 5 golle Avrupa Ligi'nin en skorer oyuncuları listesinde zirveye yükseldi.

Asisti yapan Dries Mertens, ise Yunus Akgün'e yaptığı asist ile Avrupa Ligi asist krallığında zirvede yer alıyor.

İŞTE İLK 11’LER

Malmö: Persson, Stryger, Rosler, Zatterstrom, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Yunus, Batshuayi

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