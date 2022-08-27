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Temsilcilerimizin maç takvimi belli oldu

Temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir Avrupa kupalarındaki maç takvimi belli oldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 13:51
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Avrupa Liglerinde maç takvimleri açıklandı

Temsilcilerimizin maç takvimi belli oldu
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Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.
Fenerbahçe ve Sivasspor 'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle: 

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe

TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco 

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Hearts-Başakşehir

15 Eylül Başakşehir-Fiorentina

6 Ekim RFS-Başakşehir

13 Ekim Başakşehir-RFS 

27 Ekim Fiorentina-Başakşehir

3 Kasım Başakşehir-Hearts

SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag

15 Eylül Cluj-Sivasspor

6 Ekim Sivasspor-Ballkani

13 Ekim Ballkani-Sivasspor

27 Ekim Sivasspor-Cluj

3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor

GRUPTA İLK SIRADA YER ALANLAR DİREKT OLARAK İKİNCİ TURA ÇIKACAK
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi’nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.

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