﻿Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan korkutan uyarı. Enflasyon henüz zirve yapmadı

euronews'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesindeki enflasyonun henüz zirve yapmadığını ve tahmin edilenden daha fazla yükselme riskinin olduğunu söyledi.

Gelecekte olası faiz arttırımlarına işaret eden ECB Başkanı, bankanın enflasyonu azaltmak için daha yumuşak bir yol izlemeyi tercih etmeyeceği yönündeki spekülasyonları da körüklemiş oldu.

Euro kullanan 19 ülkede enflasyon geçen ay yıllık bazda yüzde 10,6 ile rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Ekonomistler bunun kasım ayında çok az bir azalma ile yüzde 10,4'e düşeceğini düşünüyor.

Ukrayna'daki savaş, enerji maliyetinin yükselmesine neden olarak enflasyonu artırdı. Neredeyse tüm ürünlerin maliyetini etkileyen enerjide fiyat artışları enflasyonun en önemli kaynağı haline geldi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "Enflasyonun zirve yaptığına ve bunun kısa sürede düşeceğine inanmamı sağlayacak verileri henüz görmüyoruz" dedi

Ekonomistler, ECB'nin 2025'teki yüzde 2 hedefine ulaşmadan önce, Euro bölgesi enflasyonunun bu yıl yüzde 8,5, gelecek yıl yüzde 6 ve 2024'te yüzde 2,3'e ulaşacağını düşünüyor.

"Faiz oranlarını arttırmaya devam etmemiz gerektiği açık"

Öte yandan, ECB'nin önde gelen ekonomistleri Isabel Schnabel ve Philip Lane arasında enflasyon ve faiz oranlarının görünümü konusunda medyaya yansıyan anlaşmazlıklar ise yatırımcılar arasında endişe konusu oldu.

ECB'nin yıl sonunda yapacağı bir sonraki toplantısında faiz oranlarını yüzde 0,5 mi yoksa yüzde 0,75 mi artıracağına ilişkin belirsizlik piyasada oynaklık yarattı.

Lane ve Schnabel'in tartışmasına ilişkin konuşan Lagarde, meselenin ücretler ve enflasyon beklentileri gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

Ancak Lagarde, FED Başkanı Jerome Powell'ın da kullandığı bir ifadeyi tekrar ederek; daha fazla faiz artırımıyla "gidilecek bir yol" bulunduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi ve şöyle tamamladı:

"Faiz oranlarını arttırmaya devam etmemiz gerektiği açık. Benim düşüncem hala gidecek yolumuz olduğu yönünde".