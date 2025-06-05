Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2’ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,15 ve yüzde 2,40'a çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın dördüncü toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana sekizinci indirim yapılmış oldu.

ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi genelinde ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife tehditlerinin ekonomide belirsizlikleri artırmasından ve mayısta yüzde 1,9 ile bankanın yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu enflasyon oranı görülmesinden sonra alındı.

Avrupa'da devam eden resesyon endişeleri ve imalat sanayisi aktivitesindeki daralma ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, ECB'nin şirketlerin finansmana ulaşmayı kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak için gevşemeyi sürdürmesi bekleniyordu.

thumbs-b-c-a06654280684a8b095a38a05e53f5245.jpg

Son Haberler
İmamoğlu Silivri'den seslendi: Ya adalet ya sefalet!
İmamoğlu Silivri'den seslendi: Ya adalet ya sefalet!
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Survivor'u apar topar bırakmıştı! Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu
Survivor'u apar topar bırakmıştı! Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu
Ata Demirer bir deri bir kemik kaldı. 30 kilo verdiren diyetini açıkladı. Gören tanıyamadı
Ata Demirer bir deri bir kemik kaldı. 30 kilo verdiren diyetini açıkladı. Gören tanıyamadı
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var