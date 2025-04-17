Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faizleri indirme kararı aldı. Banka mevduat faizini yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e, ana refinansman faizini yüzde 2,65’ten yüzde 2,40’a, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,90’dan yüzde 2,65’e düşürdü.

Karar metninde banka sıkılaştırıcı ifadesine de yer vermedi. Metinde artan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiği belirtildi.

Çarşamba günü Euro Bölgesi Mart ayı tüketici enflasyonu verilerinin son okumaları açıklanmıştı.

Buna göre tüketici fiyat endeksinde daha önce açıklanan yıllık yüzde 2,2, aylık yüzde 0,6’lık artışlarda revizyona gidilmedi.

Bölge ekonomisi için önemli bir endişe kaynağı olan hizmet enflasyonu Mart ayında keskin bir düşüşle yüzde 3,5’e gerileyerek temel enflasyon göstergeleri dezenflasyon konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini göstermişti.