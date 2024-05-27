Avrupa Merkez Bankası üyesi hazirana işaret etti

Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, Haziranda faiz indirimi için doğru zamanın geldiğini belirtti.

Cipollone Ekonomi Festivali etkinliğinde, bir sonraki AMB toplantısında faiz indirimine yönelik ilk hamleyi beklediğini, sonrasında tartışmanın gerekeceğini ve verilere bağımlı olacaklarını söyledi. Cipollone, son verilerin bu yönde gittiğini ve para politikamızın kısıtlayıcı duruşunu azaltabileceğine dair inancını güçlendireceğini belirtti.

AMB'nin Haziranda borçlanma maliyetlerini düşüreceği geniş çapta aktarıldı. Joachim Nagel ve Isabel Schnabel gibi şahin politika yapıcılar Temmuzda başka bir hamle istemediklerini ayrıca söylese de çoğu yetkili bundan sonra ne olacağı konusunda sessiz kaldı.