Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz indirimi sinyali

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz indirimi sinyali
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Nisan ayı para politikası toplantı tutanakları, AMB Yönetim Konseyi üyelerinin gelecek ayın başında ilk faiz indirimine ortam hazırladığı sinyalini verdi.

AMB Yönetim Konseyi'nin 10-11 Nisan’da Frankfurt'ta yaptığı ve 3 temel politika faizini sabit tutma kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin olduğu tutanaklarda, enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen iklim değişikliği sebebiyle artan gıda fiyatları ve Orta Doğu’da gerilimle yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskleri meydana getirdiği aktarıldı.

AMB’nin yayımlanan tutanaklarında, "O zamana kadar elde edilen ek kanıtların AMB ekonomistlerinin mart projeksiyonlarında yer alan orta vadeli enflasyon görünümünü doğrulaması halinde, Yönetim Kurulu'nun Haziran toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabilecek bir konumda olması makul görülmüştür." belirtildi.

Yayımlanan tutanaklarda, "Genel olarak üyeler, piyasaların, AMB'nin iletişim ve tepki fonksiyonunu anladığını ve verilerin mevcut görünümü teyit etmesi halinde haziran toplantısında bir faiz indirimi olasılığına hazırlıklı olduğunu değerlendirdi.” ifadeleri kullanıldı.

Yüksek enflasyonla faizleri artırarak çalışmalar yapan AMB, Temmuz 2022'den bu tarafa arka arkaya 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

AMB'nin gelecek faiz toplantısı, 6 Haziran'da yapılacak.

İlgili Haberler
Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonuna odaklandı
Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonuna odaklandı
Küresel piyasalar, BoE'nin faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar, BoE'nin faiz kararına odaklandı
Euro Bölgesi’nde resesyon bitti
Euro Bölgesi’nde resesyon bitti
Son Haberler
Paketli ürünler için yeni öneri. Çifte zam uyguluyorlar Ekonomi
Paketli ürünler için yeni öneri. Çifte zam uyguluyorlar
Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu'ya sert çıkış Dünya
Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu'ya sert çıkış
Türk ve Yunan yazarlar 'Can Yücel' için buluşuyor Kültür Sanat
Türk ve Yunan yazarlar 'Can Yücel' için buluşuyor
Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi Yaşam
Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi
Ertuğrul Sağlam imzayı attı Spor
Ertuğrul Sağlam imzayı attı
Kraliyet Akademisi İsrailli kurumla iş birliğini sonlandırdı Dünya
Kraliyet Akademisi İsrailli kurumla iş birliğini sonlandırdı