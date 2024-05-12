Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz indirimi sinyali

AMB Yönetim Konseyi'nin 10-11 Nisan’da Frankfurt'ta yaptığı ve 3 temel politika faizini sabit tutma kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin olduğu tutanaklarda, enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen iklim değişikliği sebebiyle artan gıda fiyatları ve Orta Doğu’da gerilimle yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskleri meydana getirdiği aktarıldı.

AMB’nin yayımlanan tutanaklarında, "O zamana kadar elde edilen ek kanıtların AMB ekonomistlerinin mart projeksiyonlarında yer alan orta vadeli enflasyon görünümünü doğrulaması halinde, Yönetim Kurulu'nun Haziran toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabilecek bir konumda olması makul görülmüştür." belirtildi.

Yayımlanan tutanaklarda, "Genel olarak üyeler, piyasaların, AMB'nin iletişim ve tepki fonksiyonunu anladığını ve verilerin mevcut görünümü teyit etmesi halinde haziran toplantısında bir faiz indirimi olasılığına hazırlıklı olduğunu değerlendirdi.” ifadeleri kullanıldı.

Yüksek enflasyonla faizleri artırarak çalışmalar yapan AMB, Temmuz 2022'den bu tarafa arka arkaya 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

AMB'nin gelecek faiz toplantısı, 6 Haziran'da yapılacak.