Avrupa Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimi hamlesi: FED ile makas açılıyor

Banka, mevduat faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50'ye çekerken, bu hamleyle ABD Merkez Bankası (Fed) ile arasındaki politika faizi farkı daha da açıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasına yönelik yılın altıncı toplantısında piyasaların beklediği faiz indirimi kararını açıkladı. Haziran 2024'te attığı ilk adımın ardından ikinci kez faiz indirimine giden ECB, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteyi canlandırmayı hedefliyor.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye indirdi. Ayrıca, uzun süredir beklenen teknik bir ayarlamayla refinansman faizini yüzde 3,65'e ve marjinal borçlanma faizini yüzde 3,90'a çekti. Bu kararlar, ağustos ayında yüzde 2,2'ye gerileyen yıllık enflasyon ve bölge genelindeki ekonomik yavaşlama sonrası geldi.

KARAR METNİ: "KISITLAMAYI GEVŞETMEK UYGUN"

ECB tarafından yayımlanan faiz kararı metninde, son enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu olduğu ve bu nedenle para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun gevşetilmesinin "uygun" görüldüğü belirtildi.

Ancak Banka, geleceğe yönelik net bir sinyal vermekten kaçınarak temkinli duruşunu korudu. Metinde, belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunulmayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacak."

GÖZLER ABD'DE: FED İLE FAİZ FARKI ARTTI

ECB'nin bu ikinci faiz indirimi, para politikasında ABD'den ayrıştığını net bir şekilde ortaya koydu. ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz 2023'ten bu yana politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuyor. ECB'nin bu adımıyla iki büyük merkez bankası arasındaki getiri farkı daha da arttı.

Piyasalar, Fed'in ilk faiz indirimini 17-18 Eylül'deki toplantıda yapmasını bekliyor. ECB'nin faiz artırım döngüsüne Fed'den sonra başlamasına rağmen, indirim döngüsüne öncülük etmesi dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Toplantıda bankanın yeni makroekonomik tahminleri de paylaşıldı. ECB, manşet enflasyon tahminlerini 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 için yüzde 2,2 olarak korudu. Ancak gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon tahminleri 2024 için yüzde 2,9'a, 2025 için ise yüzde 2,3'e yükseltildi.

Avro Bölgesi için büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize edildi. GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 0,8, 2025'te ise yüzde 1,3 olması bekleniyor.

EKONOMİSTLER BİR SONRAKİ ADIM İÇİN İKİYE BÖLÜNDÜ

Piyasa uzmanları, ECB'nin bir sonraki adımı konusunda farklı görüşlere sahip. Ekonomistlerin bir kısmı bankanın ekim ayında duraklayacağını, bir kısmı ise aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski, kararın beklentiler dahilinde olduğunu belirtti. Brzeski, ECB'nin daha agresif adımlar atmadan önce enflasyondaki yapışkanlığın tamamen ortadan kalktığından emin olmak isteyeceğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İleriye bakıldığında ECB'nin nihayetinde faiz indirimlerinin hızını artırmasını bekliyoruz. Bu yıl değil ama gelecek yıl. Zayıflayan Avro Bölgesi büyüme görünümü, sonunda daha agresif faiz indirimlerine gidilmesi için tetikleyici olmalıdır.”