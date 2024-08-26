Avrupa Merkez Bankası'ndan sevindiren haber. Enflasyon canavarı dizginlendi

Önümüzdeki 12 ay için medyan enflasyon beklentileri, Mayıs ayında Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, art arda üçüncü ayda da yüzde 2,8'de sabit kaldı. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın ankete göre, üç yıl sonrasına ilişkin medyan enflasyon beklentileri Temmuz ayında 0,1 puanlık hafif bir artışla yüzde 2,4'e ulaştı.

Önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kalarak tüketici duyarlılığının istikrara kavuştuğuna işaret etti. İlginç bir şekilde, anket enflasyon algı ve beklentilerinin farklı gelir grupları arasında nispeten tutarlı olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte, daha genç katılımcılar (18-34 yaş arası) daha yaşlı katılımcılara (35-54 yaş arası ve 55-70 yaş arası) kıyasla daha düşük enflasyon algısı ve beklentisi bildirmeye devam etmiştir.

Anket ayrıca, Haziran ayında yüzde 1,4 olan tüketici nominal gelir artışı beklentilerinin Temmuz ayında yüzde 1,1'e düştüğünü göstermiştir. Gelir beklentilerindeki bu düşüş tüm yaş ve gelir gruplarında gözlenirken, en düşük iki yüzde beşlik dilim en belirgin düşüşü yaşamıştır. Ayrıca, son 12 aydaki nominal harcama artışı algısı da Haziran ayındaki yüzde 5,8 ve Mayıs ayındaki yüzde 5,9'dan Temmuz ayında yüzde 5,4'e gerilemiştir. Bu, Mart 2023'te başlayan harcama büyümesindeki sürekli düşüşün devam ettiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki 12 ay boyunca nominal harcama artışı beklentileri de hafif bir düşüş göstererek Haziran ayındaki yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi ve Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri Temmuz ayında giderek negatife döndü ve Haziran ayındaki yüzde eksi 0,9'dan yüzde eksi 1'e düştü. Ekonomik büyümeye ilişkin bu kötümser görünüme rağmen, 12 ay sonrasına ilişkin işsizlik oranı beklentileri değişmeyerek yüzde 10,6 ile serinin başlangıcından bu yana kaydedilen en düşük seviyede kaldı. Bu durum, tüketicilerin işgücü piyasasının nispeten istikrarlı kalmasını beklediğini ve gelecekteki işsizlik oranının şu anda algılanan oran olan yüzde 10,1'den sadece biraz daha yüksek olacağını öngördüğünü göstermektedir.

Bununla birlikte, anket işgücü piyasasında bazı endişeleri de ortaya koymuştur. Üç aylık veriler, işsiz katılımcıların önümüzdeki üç ay içinde iş bulma olasılıklarının azaldığını ve Nisan ayında yüzde 27,5 olan bu oranın Temmuz ayında yüzde 26,6'ya düştüğünü göstermiştir. Buna ek olarak, çalışan katılımcılar önümüzdeki üç ay içinde işlerini kaybetme ihtimallerinin arttığını ifade etmiş ve bu oran Nisan ayında yüzde 8,7 iken Temmuz ayında yüzde 8,9'a yükselmiştir.