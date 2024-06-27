Avrupa Merkez Bankası'ndan şok karar

Avrupa Merkez Bankası'ndan Bulgaristan'a Euro Bölgesi resti...ECB'nin hazırladığı raporda, Bulgaristan'ın bu enflasyon oranıyla Eura Bölgesine giremeyeceği açıklandı.

Euro Bölgesi'nin 21'nci üyesi olmayı hedefleyen Sofya'da bu karar hayal kırıklığı yarattı.

Ortada Balkan devletindeki fiyat artışlarını daha da kötüleştirebileceği yönündeki yaygın bir endişe gündemde.

ECB'den yapılan açıklamada Bulgaristan için “Avrupa Birliği’nin (AB) para birliği dışındaki üye devletleri tarafından 2022 yılından bu yana Euro Bölgesi’ne ekonomik uyum konusunda sınırlı ilerleme kaydedildi,” tespiti yapıldı.

Bulgaristan'dan enflasyonun yıllık yüzde 5,1 arttığı belirtilen Avrupa Merkez Bankası açıklamasında bu durumun para birliğine katılmak için gereken 1,8'lik puandan çok fazla olduğu kaydedildi. Ayrıca açıklamada arz darboğazları hafifledikçe enflasyonun muhtemelen “önümüzdeki aylarda kademeli olarak düşeceği” ifade edildi.

Bu gelişmeler çerçevesinde Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, tüm euro kriterlerini yerine getirmesinin ardından Avrupa Birliği'yle yeni bir değerlendirme yapmak için masaya oturacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Euro bölgesine otomotik olarak katılamıyor. Belli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. İstikrarlı döviz kurlarının, sağlam kamu maliyesinin de aralarında bulundağı ekonomik normların ve yasal düzenlemelerin tam olarak yapılması gerekiyor. Bu durumda tek istisna İsveç ve Danimarka'ya uygulanıyor.temkinli davranıyor.